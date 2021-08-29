«Ашан» за год закрыл треть своих магазинов в России

Французская сеть «Ашан» за первое полугодие 2021 года сократила в России число супермаркетов. В январе—июне 2021 года было закрыто 17 магазинов.

По состоянию на июнь 2021 года, в РФ насчитывалось 236 магазинов «Ашан», 95 из которых — гипермаркеты, а 143 — супермаркеты. В июне 2020 года в России было 274 точки. За год число супермаркетов снизилось на 32,5%, пишет РБК со ссылкой на отчетные данные Elo Group (ранее называлась Auchan Holding).

Генеральный директор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович рассказал, что закрытие магазинов в 2021 году было связано с их неудовлетворительными результатами. Также компания открывала один супермаркет в июне этого года в Дедовске.

За первые полгода 2021 года выручка Elo Group в Восточной и Центральной Европе выросла на 3% до €14,8 млрд. Российский «Ашан» в течение последних пяти лет снижал выручку по РСБУ. В 2020 году она у ООО «Ашан» упала на 12% до 223,2 млрд руб.

«Ашан» собирается до конца 2023 года обновить свои магазины. По словам нового гендиректора ретейлера Йоханнеса Толая, в ближайшие несколько лет «Ашан» станет «полностью другой компанией». В планы компании также входит изменение логистической структуры, расширение числа сервисов для покупателей и развитие онлайн-продаж. Для этого компания может использовать формат dark store.

Алексей Нечаев