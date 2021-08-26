Новости общества

07:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России вырос средний срок ипотечного кредита

07:09, 26.08.2021
В России вырос средний срок ипотечного кредита
Фото: realnoevremya.ru

В России на 2,5 года вырос средний срок ипотечного кредита по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

Клиенты банков берут ипотеки, в среднем на 20,9 года для новостроек и 20 лет для вторичного жилья. Тенденция к увеличению сроков кредитования появилась в 2016 году, тогда средний срок ипотеки не превышал 15 лет.

Эксперты отмечают, что увеличение сроков кредитов позволяет уменьшить ежемесячную платежную нагрузку, но приводит к большей величине выплат.

В России цены на жилую недвижимость в 2021 году выросли на 13%. В прошлом году этот показатель составлял 15,5%.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также