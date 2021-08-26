В России вырос средний срок ипотечного кредита

В России на 2,5 года вырос средний срок ипотечного кредита по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

Клиенты банков берут ипотеки, в среднем на 20,9 года для новостроек и 20 лет для вторичного жилья. Тенденция к увеличению сроков кредитования появилась в 2016 году, тогда средний срок ипотеки не превышал 15 лет.

Эксперты отмечают, что увеличение сроков кредитов позволяет уменьшить ежемесячную платежную нагрузку, но приводит к большей величине выплат.

В России цены на жилую недвижимость в 2021 году выросли на 13%. В прошлом году этот показатель составлял 15,5%.



Ольга Плешкова