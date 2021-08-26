В Казани родительские траты на подготовку детей к школе составили 10,2 тыс.

В Казани родители потратили на подготовку к школе ребенка, в среднем, 10,2 тысячи рублей. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.



Больше всего родители потратили в Москве и Омске, в среднем на подготовку детей к школе там ушло 11 тысяч рублей. На втором месте оказался Новосибирск, с показателем в 10,8 тыс. рублей. Тройку замыкают Казань и Самара.

По данным сервиса, траты родителей выросли за год, в среднем, на 20%, пишет RT.

Ранее «Реальное время» подсчитало во сколько обойдется нынче собрать ребенка в школу.

Ольга Плешкова