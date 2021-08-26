Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
В четверг, 26 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман.
Ветер северо-восточный, северный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +22..+27 градусов. В Казани ожидается от +23 до +25 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +24..+27 градусов.
На этой неделе в Татарстане похолодало. Однако температуры снизились ненадолго, к выходным в республику снова вернется 30-градусная жара, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.
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