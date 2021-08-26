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Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов

05:30, 26.08.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 26 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +22..+27 градусов. В Казани ожидается от +23 до +25 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +24..+27 градусов.

На этой неделе в Татарстане похолодало. Однако температуры снизились ненадолго, к выходным в республику снова вернется 30-градусная жара, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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