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Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре 23 августа

14:06, 22.08.2021
Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре 23 августа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник, 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» 23 августа местами на территории республики прогнозируются: ночью и днем гроза, сильный ветер 15-20 м/с (и в Казани), локально шквалистые усиления до 24 м/с, днем сильный дождь и град.

Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани днем температура воздуха прогреется до +31..+33˚. Сохраняется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер юго-западный 5—10 м/с, местами порывами до 15—17 м/с, локально шквалистые усиления до 18-23 м/с.

Общество Татарстан
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