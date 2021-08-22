Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре 23 августа

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник, 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» 23 августа местами на территории республики прогнозируются: ночью и днем гроза, сильный ветер 15-20 м/с (и в Казани), локально шквалистые усиления до 24 м/с, днем сильный дождь и град.

Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани днем температура воздуха прогреется до +31..+33˚. Сохраняется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер юго-западный 5—10 м/с, местами порывами до 15—17 м/с, локально шквалистые усиления до 18-23 м/с.