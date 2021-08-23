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Сегодня в Татарстане местами ожидаются дожди, грозы и до +30 градусов

05:28, 23.08.2021
Сегодня в Татарстане местами ожидаются дожди, грозы и до +30 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 23 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем локально сильный. В отдельных районах гроза, днем град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, локально шквалистые усиления до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +25 до +30 градусов. В Казани — от +31 °С до +33 °С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +35—39 градусов.

Общество Татарстан
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