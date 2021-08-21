Гидрометцентр РТ предупредил о порывистом ветре и граде в воскресенье

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий 22 августа. Сообщение опубликовано на сайте службы.

По данным синоптиков, ночью и днем в воскресенье местами на территории Татарстана ожидаются: гроза, сильный ветер порывами до 15—20 м/с. Днем локально шквалистые усиления до 23 м/с, прогнозируется локально град.

Напомним, в республике объявили штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в ближайшие дни. До 23 августа на территории республики ожидается до +37—39 градусов. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы.