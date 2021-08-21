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В Казани у аквапарка выстроилась огромная очередь

09:56, 21.08.2021
В Казани у аквапарка выстроилась огромная очередь
Фото: realnoevremya.ru

В Казани у аквапарка «Ривьера» сегодня вновь выстроилась огромная очередь. По сообщениям очевидцев, у входа в заведение более полутора сотен людей.

На фото видно, что социальная дистанция среди них не соблюдается. Очередь растянулась на десятки метров. В Татарстане по-прежнему очень жарко, а вода во многих водоемах уже зацвела, поэтому желающих охладиться в аквапарке так много, предполагают наблюдающие за ажиотажем казанцы.

Как уже сообщало «Реальное время, такая же ситуация возникала в июне и июле, люди в очереди не соблюдали рекомендаций Роспотребнадзора.

Общество Татарстан
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