В Казани в аквапарк «Ривьера» выстроилась огромная очередь

Во вторник у входа в аквапарк «Ривьера» в Казани выстроилась большая очередь, сообщили «Реальному времени» очевидцы.



На фотографиях и кадрах видео видно, что очередь тянется на более чем 50 метров и люди не уходят, а продолжают ждать, многие стоят с детьми. В очереди не соблюдают дистанцию в 1,5 метра, рекомендуемую Роспотребнадзором в качестве меры против коронавируса.

В субботу, 12 июня, в казанский аквапарк тоже образовалась многометровая очередь.

Маргарита Головатенко