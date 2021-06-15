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В Казани в аквапарк «Ривьера» выстроилась огромная очередь

12:31, 15.06.2021 1
В Казани в аквапарк «Ривьера» выстроилась огромная очередь
Фото: realnoevremya.ru

Во вторник у входа в аквапарк «Ривьера» в Казани выстроилась большая очередь, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

На фотографиях и кадрах видео видно, что очередь тянется на более чем 50 метров и люди не уходят, а продолжают ждать, многие стоят с детьми. В очереди не соблюдают дистанцию в 1,5 метра, рекомендуемую Роспотребнадзором в качестве меры против коронавируса.

В субботу, 12 июня, в казанский аквапарк тоже образовалась многометровая очередь.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:44
    А Собянин в Москве пляжи открывает...но он там мэр
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