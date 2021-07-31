В Усадах построили новую школу на 500 мест
Госстройнадзор Татарстана приступил к проверке общеобразовательной школы в селе Усады Лаишевского района, по результатам которой объект получит заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Строительство учебного заведения финансируется из бюджета республики. Школа трехэтажная, на первом этаже расположились помещения для отдыха, актовый зал на 200 мест, обеденный зал на 250 мест. На втором этаже — спортивный зал, лаборантские, кабинеты домоводства, библиотека; на третьем — учебные классы и кабинеты. Общая площадь здания составляет около 8 тыс. кв. метров.
На территории школы создали площадки для подвижных игр и отдыха, стадион с полем для мини-футбола, беговые дорожки.
На этой неделе стало известно, что в 71-м микрорайоне Челнов построят начальную школу с детским садом. Для этих целей зарезервировали участок площадью 8,2 тыс. кв. метров на пересечении улиц Планерной и Рассветной.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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