В Усадах построили новую школу на 500 мест

Госстройнадзор Татарстана приступил к проверке общеобразовательной школы в селе Усады Лаишевского района, по результатам которой объект получит заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: tatarstan.ru

Строительство учебного заведения финансируется из бюджета республики. Школа трехэтажная, на первом этаже расположились помещения для отдыха, актовый зал на 200 мест, обеденный зал на 250 мест. На втором этаже — спортивный зал, лаборантские, кабинеты домоводства, библиотека; на третьем — учебные классы и кабинеты. Общая площадь здания составляет около 8 тыс. кв. метров.

На территории школы создали площадки для подвижных игр и отдыха, стадион с полем для мини-футбола, беговые дорожки.



На этой неделе стало известно, что в 71-м микрорайоне Челнов построят начальную школу с детским садом. Для этих целей зарезервировали участок площадью 8,2 тыс. кв. метров на пересечении улиц Планерной и Рассветной.