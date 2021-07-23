В Казани за четверг произошло 120 ДТП

За четверг, 22 июля в Казани произошло 120 ДТП. Пят из них с пострадавшими — два столкновения, два наезда на велосипедиста и один наезд на пешехода. Остальные 115 ДТП — с материальным ущербом.



Сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 пьяных водителей, у еще трех водителей не было прав, сообщает ГИБДД города.

Со стороны электросамокатчиков пресекли 40 правонарушений, в отделы полиции доставили двух граждан — их подозревают в совершении преступлений.

За среду, 21 июля, в Казани произошло 101 ДТП. Три из них — с пострадавшими (два столкновения и один наезд на пешехода), остальные — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко