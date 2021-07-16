Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +31 градуса
В пятницу, 16 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град.
Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15—20 м/с, днем локально шквалистые усиления до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. В Казани — от +27 °С до +29 °С.
В эти выходные в Татарстане ожидается до +33 градусов, возможны сильные дожди, град. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Гидрометцентра РТ.
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