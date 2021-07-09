За четверг в Казани произошло более 80 ДТП

За 8 июля в Казани произошли два ДТП с пострадавшими (столкновения) и 80 ДТП с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.



Задержаны два водителя в состоянии алкогольного опьянения и девять водителей, не имеющих права управления. Четыре водителя доставили в отделы полиции по подозрению в преступлениях.

Также инспекторы пресекли 40 нарушений со стороны граждан на электросамокатах.

Фото: pixabay.com

За среду произошло 82 ДТП. За 7 июля пресекли 43 правонарушения со стороны электросамокатчиков и два нарушения со стороны велосипедистов.

Маргарита Головатенко