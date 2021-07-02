Лукашенко сообщил о выявлении в Белоруссии ячеек террористов, к которым причастны США, Украина и страны ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о выявлении на территории страны «спящих» террористических ячеек. Он утверждает, что к их деятельности имеют отношение Украина, США, Германия, Польша и Литва.

«Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — цитирует Лукашенко «БелТА».

Напомним, в апреле Лукашенко сообщил о задержании группы лиц, которые планировали покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США. «Это будет страшная резня», — пригрозил тогда Лукашенко злоумышленникам, которые планировали «прикоснуться» к его детям.

После этого впервые в истории Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко.



Татьяна Демина