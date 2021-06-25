Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь и до +36 градусов
В пятницу, 25 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Днем и вечером при грозе возможно кратковременные усиления до 15—20 м/с и локально шквалистые усиления до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +31 до +36 градусов.
Вчера в Татарстане было от +30 до +35 градусов.
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