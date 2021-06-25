Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь и до +36 градусов

Фото: Максим Платонов

В пятницу, 25 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Днем и вечером при грозе возможно кратковременные усиления до 15—20 м/с и локально шквалистые усиления до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +31 до +36 градусов.

Вчера в Татарстане было от +30 до +35 градусов.

Алексей Нечаев