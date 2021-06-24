Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь и до +35 градусов

В четверг, 24 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Днем и вечером при грозе возможно кратковременные усиления до 15—20 м/с и локально шквалистые усиления до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +30 до +35 градусов.

Вчера татарстанцев предупредили об усилении метеорологических явлений в четверг, 24 июня. С 10 до 20 часов в Татарстане и в Казани ожидаются гроза и град, а еще кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с и локально-шквалистые усиления до 23 м/с.