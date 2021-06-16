В Казани и Челнах выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе
В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.
ПНЗ №4 на Горьковском шоссе зарегистрировал концентрацию вредного вещества на уровне 0,235 мг/куб. метр при норме 0,2 мг/куб. метр.
Также в Набережных Челнах выявили превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества в воздухе. Повышенный уровень формальдегида зарегистрировала станция.
Так, ПНЗ №2 КДК КАМАЗа зарегистрировал концентрацию вредного вещества на уровне 0,065 мг/куб. метр при норме 0,05 мг/куб. метр.
В мае в Набережных Челнах выявили превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе.
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