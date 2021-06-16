В Казани частично закроют для движения улицу Карла Маркса из-за ремонта «Дома Чекмарева»

В Казани частично закроют для движения автомобилей и пешеходов дорогу по улице Карла Маркса. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Ограничения будут действовать с 17 июня по 31 июля на участке от Карла Маркса, 15, до Япеева, 5. Неудобства связаны с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Чекмарева».

Также почти на месяц будет закрыта улица Магистральная на участке от улицы Тыныч до Мамадышского тракта — там ремонтируют дорогу и переносят столбы освещения.

Ранее в Казани на несколько месяцев ограничили движение по Оренбургскому тракту. С 12 июня по 10 ноября закроют участок дороги возле здания №174. Там строят разворотный узел.



Ольга Плешкова