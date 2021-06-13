В Тихом океане проходит учение с российскими боевыми кораблями

Командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Константин Кабанцов сообщил, что корабли и суда ТОФ завершили развертывание в рамках проведения учений.

«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота», — отметил Кабанцов.

Ранее учения по защите морских рубежей России в Арктике провел в Баренцевом море Северный флот.

