В Тихом океане проходит учение с российскими боевыми кораблями
Командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Константин Кабанцов сообщил, что корабли и суда ТОФ завершили развертывание в рамках проведения учений.
«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота», — отметил Кабанцов.
Ранее учения по защите морских рубежей России в Арктике провел в Баренцевом море Северный флот.
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