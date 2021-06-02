В Казани почти на сутки отключат воду в ряде домов Ново-Савиновского района

В некоторых домах Ново-Савиновского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Причина отключения — работы по подключению водопровода многоквартирного дома по улице Октябрьской.

фото: kzn.ru

С 9.00 4 июня до 6.00 5 июня воды не будет по адресам: улица Воровского, 1, 3, 3а, 3/1, 3/2, 4, 5, 5, корпуса 1 и 2; 7, 9а, 67а, 67а, б, 67а, корпус 1, 83, 83а, б, 114, улица Гагарина, 2/91, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8 (инженерный лицей), 8а, 10, 10а, 12, 12а, б, улица Короленко, 91/2, 93, 93а, 95, 97, 97а, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, улица Октябрьская, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 (гостиница), 38/1, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

Понижение давления воды возможно в домах по адресам: улица Воровского, нечетные номера домов от №9 по №15, улица Восстания, четные номера домов от №2 по №26, улица Гагарина, четные номера домов от №14 по №22, нечетные номера домов от №59 по №81/23, улица Короленко, дома №№54, 56, 56а, 58а, 58а, корпус 1, нечетные номера домов от №81 по №89, улица Октябрьская, четные номера домов от №4 по №14/73, нечетные номера домов от №1 по №27, проспект Ибрагимова, нечетные номера домов от №1 по №29.

фото: kzn.ru

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

Алексей Нечаев