Путин затронул тему задержанной в Белоруссии россиянки в разговоре с Лукашенко

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял тему задержания в Минске россиянки Софьи Сапеги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что судьба девушки небезразлична России.

Представитель Кремля добавил, что подтвердилось наличие у Сапеги вида на жительство в Белоруссии.

— Поэтому мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона, — передает слова Пескова «РИА Новости».

В Белоруссии вместе с основателем telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Романом Протасевичем задержали россиянку Софью Сапегу. По некоторым данным, она девушка оппозиционера.

На этой неделе telegram-каналы распространили видео, в котором Сапега признается, что вела канал «Черная книга Беларуси», где выкладывались личные данные силовиков. Она арестована на 2 месяца.