В Татарстане оштрафовали компанию за выброс вредных веществ в воздух

В Татарстане оштрафовали фирму, занимающуюся ремонтом электродвигателей, на 300 тысяч рублей за выброс вредных веществ в воздух. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Компания не соблюдала требования при обращении с отходами производства и потребления: не осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно допустимого выброса вредного вещества в атмосферный воздух. В результате фирму признали виновной в совершении ряда административных правонарушений. В связи с неуплатой штрафов исполнительные документы организации поступили УФССП.

Фото: eco.tatarstan.ru

Сейчас свой долг компания погасила в полном объеме, в том числе оплатила исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, который составил 50 тысяч рублей.

В конце марта Арбитражный суд Татарстана удовлетворил исковое заявление Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере более 2,4 млн рублей. Строительная компания заплатит за свалку, устроенную на проспекте Победы в Казани.

