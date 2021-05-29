В Казани запустили услугу доставки еды к поезду

На Горьковской магистрали запустили услугу по доставке еды к поездам. Сейчас сервис доступен в Казани, Нижнем Новгороде и Чебоксарах.

По всей сети железных дорог России к услуге подключили 55 предприятий общественного питания из 34 городов. Услуга доступна как на станциях отправления поезда, так и на транзитных остановках.

Фото: realnoevremya.ru

Заказать еду можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу.



В пресс-службе Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» отметили, что со временем география предоставления услуги продолжит расширяться и на других маршрутах поездов дальнего следования. Перечень кафе и ресторанов также будет увеличиваться по мере подключения их к сервису.

В начале мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11 млрд рублей на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения.

