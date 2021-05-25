Дочь ветерана Великой Отечественной войны борется за жилье своего отца — видео

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Конституционный суд Татарстана сегодня вынес решение по жалобе дочери участника Великой Отечественной войны 63-летней Марии Викторовой. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Около 7 лет в разных инстанциях она пытается отстоять право на жилье своего отца. После его смерти заявление в соцзащиту о выделении субсидии подала ее мать, но помощи не дождалась. Женщина умерла за день до того, как в республику поступили деньги на квартиру. В итоге жилье так и не выделили. Дочь ветерана сочла это нарушением закона.

Суд Вахитовского района Казани, Верховный суд РТ, Кассационный суд Москвы в иске отказали. Конституционный суд РТ также вынес решение не в пользу пенсионерки: в случае смерти нуждающихся в жилье, они лишаются этого статуса. Это прописано в положении кабмина республики.

Теперь женщина планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.