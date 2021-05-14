В Татарстане до 1 сентября закроют для движения транспорта часть автодороги Кукмор — Шемордан

В Татарстане в связи с проведением ремонтных работ с 17 мая временно закроют часть автодороги Кукмор — Шемордан. Участок с 5,4 км по 8,7 км будет недоступен для движения до 1 сентября.



Для объезда водителям доступны автодороги регионального значения Кукмор — Шемордан — Янцобино — Большой Сардек — Трыш и Сардек-Баш — Лельвиж — Село-Чура, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Автомобилистов просят заранее распланировать свой маршрут на указанном участке трассы.



Напомним, что ограничение по движению транспорта действует также и на дороге Новошешминск — Шереметьевка — Кармалы. Участок с 0 км по 12,9 км недоступен для движения до 1 июля.

Татьяна Демина