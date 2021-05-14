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В Татарстане возбудили уголовное дело против матери, избивавшей сына

16:47, 14.05.2021
В Татарстане возбудили уголовное дело против матери, избивавшей сына
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело против 42-летней жительницы Набережных Челнов, которая систематически избивала 11-летнего сына. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Женщина не состоит на профилактических учетах и воспитывает ребенка одна. Она неофициально работает уборщицей в одной из пекарен. Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным. Расследование взято на особый контроль в надзорном ведомстве.

Ранее на 44-летнего жителя Пестречинского района Татарстана завели уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — его подозревают в истязании малолетних детей.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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