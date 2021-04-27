Сегодня в нескольких домах и школах Московского района Казани на сутки отключат воду — список

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в нескольких домах и школах в Московском районе Казани на сутки отключат воду: на пересечении улицы Гагарина с улицами Восход и Каримова, а также по улице Гагарина, 103 буду проводить замену запорной арматуры на сетях водопровода.

С 9.00 27 апреля до 9.00 28 апреля водоснабжение отключат по следующим адресам:

улица Анвара Каримова, 62, 66, 66а, 69/32, 71, 71а, 73;

улица Академика Королева, нечетные номера домов от дома №21 до №39/34 включительно;

улица Восстания, 48а, 50, 54;

улица Восход, 20, 22, 24/105, 29 (школа №99), 30, 32, 32а, 32б, 34/39;

улица Гагарина, 93/191, 95 (городская больница №7), 97, 99, 101, 101а (гимназия №75), 103, 105/24, 107;

улица Декабристов, 187а, 189, 189/1, 191/93, 193, 195/26Б, 197, 197а, 199, 201/21;

улица Мухамедьярова, 23, 23а, 25, 25а, 36, 38, 38а, 42, 42а.

Местные жители могут подать заявку на доставку воды: будет организован подвоз автоцистерн, сообщается на сайте мэрии Казани. Телефон диспетчерской службы: +7 (843) 231-62-60.

Татьяна Демина