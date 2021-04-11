В Казани инспекторы ГИМС проводят рейды по местам выходов рыбаков — видео
В Казани инспекторы ГИМС проводят рейды по местам выхода рыбаков. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».
Инспекторы отмечают: сейчас лед становится хрупким, это представляет большую опасность для рыбалки. Темные места на льду говорят о том, что в ближайшее время на этом месте образуется промоина.
Специалисты раздают рыбакам памятки о поведении на льду.
Сейчас процессы разрушения льда наблюдаются на реках Волга, Кама, Казанка, Меша, Свияга.
Сегодня спасатели вытащили тело рыбака, провалившегося под лед возле моста Миллениум.Общество Татарстан
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