Новости общества

10:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани инспекторы ГИМС проводят рейды по местам выходов рыбаков — видео

21:35, 11.04.2021
В Казани инспекторы ГИМС проводят рейды по местам выходов рыбаков — видео
Фото: скриншот

В Казани инспекторы ГИМС проводят рейды по местам выхода рыбаков. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Инспекторы отмечают: сейчас лед становится хрупким, это представляет большую опасность для рыбалки. Темные места на льду говорят о том, что в ближайшее время на этом месте образуется промоина.

Специалисты раздают рыбакам памятки о поведении на льду.

Сейчас процессы разрушения льда наблюдаются на реках Волга, Кама, Казанка, Меша, Свияга.

Сегодня спасатели вытащили тело рыбака, провалившегося под лед возле моста Миллениум.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем