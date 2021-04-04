Автоюрист рассказал, как не нарваться на мошенников при покупке машины

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал о распространенных видах мошенничества при покупке автомобиля. По его словам, мошенники делают упор на продажи машин, которые находятся либо в аресте, либо в залоге у банка, в кредите.

«У нас существует абсолютно открытая бесплатная система, бесплатный сайт reestr-zalogov.ru. Заходите на него, вбиваете VIN-номер той машины, которую вы собираетесь покупать, проверяете, висит ли на ней запрет регистрационных действий или нет», — пояснил эксперт.

Также Славнов советует проверять информацию с помощью других источников, например ГИБДД, «Автобот», «Автокод».

Фото: realnoevremya.ru

Эксперт напомнил, что при покупке авто необходимо удостовериться, действительно ли машина в заводской окраске, не изменена ли геометрия кузова. Для этого с собой на покупку лучше взять экспертов.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России изменится порядок покупки и продажи подержанных автомобилей. Согласно документу, сделку можно будет проводить с помощью портала госуслуг. Документы можно будет подписывать электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

Ольга Плешкова