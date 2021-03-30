Ученые КФУ узнали причины обмеления водоемов Лаишевского района Татарстана

Специалисты КФУ выяснили, в чем причины обмеления озера Архиерейского и других водоемов Лаишевского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Ученые проанализировали космические снимки и карты и установили, что площадь многих озер этого района республики сокращается, причем часть этих водоемов находится практически на грани исчезновения. Озер в этой местности насчитывается около 160.

Выяснилось, что все водоемы имеют целый ряд сходных экологических проблем. Наиболее тщательно специалисты изучили озеро Архиерейское. Его площадь — более 60 гектаров, а глубина достигает 20 метров. Результатом обследования стали разработанные рекомендации по экореабилитации озера.

Фото: pixnio.com

Основные рекомендации: соблюдение режима водоохранной зоны, ограничение застройки берегов, расчистка озера от водорослей. Большое беспокойство у ученых вызывает южная часть Архиерейского озера, которая зарастает водорослями: так называемой «водяной чумой» — элодеей канадской. Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова заявила, что их необходимо срочно изымать и расчищать участки от донных отложений.

Все рекомендации по экореабилитации озера передали жителям Тарлашей, сообщает пресс-служба КФУ.

Ранее ученые университета рассказали, как глобальное потепление может отразиться на Татарстане. В частности, увеличение продолжительности теплого времени приведет к постепенному сокращению водных ресурсов республики.

Татьяна Леухина