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МВД Белоруссии сообщило о задержании свыше 100 человек и заявило, что никаких акций не было

19:16, 27.03.2021 1

В субботу милиция Белоруссии задержала более 100 человек за нарушения общественного порядка. При этом в МВД республики заявляют, что никаких массовых акций не проводилось.

Пресс-секретарь ведомства отметила, что речь идет о различных видах нарушений общественного порядка, среди которых — проведение одиночных пикетов. В стране не зафиксировали проведение несанкционированных массовых мероприятий, передает ТАСС.

Сегодня сторонники оппозиции попытались провести первую в 2021 году массовую акцию протеста. Ее пресекли силовики. Перед началом акции в центр Минска стянули спецтехнику. Следственный комитет (СК) Белоруссии уже возбудил уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных акциях.

На прошлой акции оппозиции, которая проходила 25 марта, в День Воли, задержали более 200 человек.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:09
    Тож убытков то - кормить их,А может так посидят ?От диеты ещё никто нк помер,
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