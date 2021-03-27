МВД Белоруссии сообщило о задержании свыше 100 человек и заявило, что никаких акций не было

В субботу милиция Белоруссии задержала более 100 человек за нарушения общественного порядка. При этом в МВД республики заявляют, что никаких массовых акций не проводилось.

Пресс-секретарь ведомства отметила, что речь идет о различных видах нарушений общественного порядка, среди которых — проведение одиночных пикетов. В стране не зафиксировали проведение несанкционированных массовых мероприятий, передает ТАСС.

Сегодня сторонники оппозиции попытались провести первую в 2021 году массовую акцию протеста. Ее пресекли силовики. Перед началом акции в центр Минска стянули спецтехнику. Следственный комитет (СК) Белоруссии уже возбудил уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных акциях.

На прошлой акции оппозиции, которая проходила 25 марта, в День Воли, задержали более 200 человек.