Спикер Госсовета РТ: за ошибки в декларации будут лишать мандата
Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предупредил депутатов о том, что их лишат мандатов, если будут неправильно заполнены декларации о доходах. Он заявил об этом на парламентской сессии.
«С депутатством можете расстаться. Будет очень больно и обидно», — сказал он.
До 1 апреля текущего года парламентариям необходимо подать сведения о доходах и имуществе. В этом году это нужно сделать через компьютерную программу, поэтому, по словам Мухаметшина, исправить ошибки, как раньше, уже нельзя.
Ранее в казанском Кремле на заседании антикоррупционной комиссии при президенте РТ официально обнародовали информацию о проверках деклараций у депутатов Альметьевска. В итоге у двух народных избранников обнаружили свыше 50 скрытых объектов недвижимости и сверхдоходы в 650 млн рублей.
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