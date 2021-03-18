Спикер Госсовета РТ: за ошибки в декларации будут лишать мандата

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предупредил депутатов о том, что их лишат мандатов, если будут неправильно заполнены декларации о доходах. Он заявил об этом на парламентской сессии.

«С депутатством можете расстаться. Будет очень больно и обидно», — сказал он.

До 1 апреля текущего года парламентариям необходимо подать сведения о доходах и имуществе. В этом году это нужно сделать через компьютерную программу, поэтому, по словам Мухаметшина, исправить ошибки, как раньше, уже нельзя.

Ранее в казанском Кремле на заседании антикоррупционной комиссии при президенте РТ официально обнародовали информацию о проверках деклараций у депутатов Альметьевска. В итоге у двух народных избранников обнаружили свыше 50 скрытых объектов недвижимости и сверхдоходы в 650 млн рублей.

