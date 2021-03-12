Ассоциация АТП РТ: ездить в автобусах по льготным проездным родственников запрещено

В Ассоциации АТП Татарстана сообщили «Реальному времени», что по видео из соцсети, на котором кондуктор казанского автобуса высадила пассажира, воспользовавшегося проездным жены, провели проверку. В организации заявили, что в оказании транспортной услуги было правомерно отказано, так как мужчина отказался оплатить проезд.

«Необходимо напомнить пассажирам: ездить в автобусах по чужим льготным транспортным картам (в том числе родственников) запрещено», — добавили в Ассоциации АТП РТ.

В организации также обратили внимание, что если бы ревизионные службы обнаружили в автобусе безбилетного пассажира, ответственность понес бы кондуктор.

Согласно п. 8 «Порядка предоставления единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета в РТ», при предъявлении в общественном транспорте проездного билета пассажир обязан одновременно представить документ, подтверждающий его право на использование социального проездного.

Пункт 67 этого же документа устанавливает, что билет лица, которому предоставлено преимущество по оплате проезда, при непредставлении документа, подтверждающего право на указанную льготу, если оно является обязательным, изымается перевозчиком. Это действие оформляется актом, экземпляр которого вручается пассажиру, предъявившему билет.

Таким образом, право пользования единым социальным проездным принадлежит только лицу, указанному в билете, констатировали в Ассоциации АТП РТ. При представлении пассажиром чужого билета кондуктор вправе требовать оплату проезда. В случае отказа услуга не может быть оказана.

Напомним, в Казани кондуктор одного из автобусов выгнала пассажира, который пытался воспользоваться проездным своей жены. Видео конфликта опубликовал в одном из местных сообществ «ВКонтакте» анонимный пользователь.



Татьяна Демина