В центре Казани продают исторический особняк за 32 млн рублей

В центре Казани продают исторический особняк 1843 года постройки. Собственник выставил его на продажу за 32 млн рублей.

Площадь здания составляет почти 530 кв. метров. Судя по приложенным фото, зданию требуется капремонт.

«Здание находится на первой линии (имеет статус памятника архитектуры), с большим пешеходным и автомобильным трафиком. Огороженная территория, за шлагбаумом парковка для авто. Вода, газ заведены, но отключены. Центральная канализация есть», — пишет собственник в объявлении.

По словам собственника, здание можно рассматривать как для себя, так и для коммерческого использования.

Отметим, что данный особняк является памятником архитектуры. Первым владельцем дома был директор Первой Казанской гимназии, известный педагог Николай Алексеевич Галкин. В 1860 году он перешел в собственность жены генерала Е.С. Моисеенко-Великой, с 1876 г. — жене профессора А.К. Осокиной, в конце XIX в. — 1918 г. принадлежал чиновнику Н.В. Ильинскому. В этом доме проживал известный историк-медиевист профессор Казанского университета Николай Александрович Осокин.

Сейчас в здании расположено несколько магазинов, в том числе продуктовый, и цветочный бутик.



Ольга Плешкова