Татарстанский врач-онколог рассказал, как будут лечить рак груди в будущем

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В будущем медицина откажется от лечения рака груди с помощью химиотерапии, заявил заведующий отделением маммологии и пластической хирургии Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) Альберт Гимранов в интервью проекта Андрея Кузьмина «Интервью без галстука».

По его словам, ученые активно разрабатывают лекарства, активные вещества которых направлены на определенные рецепторы у опухолевых клеток: «Выходит огромное количество новых лекарств, которые позволяют лечить тех женщин, которые раньше считались неизлечимыми и которые были обречены».

Гимранов обратил внимание, что химиотерапия, используемая для лечения рака, приводит к выпадению волос и падению уровня лейкоцитов в крови. «Наверно, не за хирургией будущее в раке молочной железы, а однозначно за препаратами Подробнее», — добавил он.

По словам Гимранова, рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологических заболеваний у женщин — 20% от их общего числа.

Ранее в интервью «Реальному времени» заведующая отделением химиотерапии в НКЦ КФУ Альфия Хасанова развеяла мифы о «больной» химиотерапии.

Татьяна Демина