В МЧС Татарстана отменили распоряжение о принудительной вакцинации личного состава

В МЧС Татарстана прокомментировали появившееся в соцсетях распоряжение за подписью директора ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» об организации добровольной вакцинации 100% личного состава. Постановление оказалось подлинным, однако его уже отменили.

В пресс-службе ведомства «Реальному времени» ответили, что вакцинация сотрудников и работников — абсолютно добровольная процедура. Руководство не давало каких-либо письменных распоряжений о проведении недобровольной вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

«Документ отменен, так как противоречит главному принципу — добровольной вакцинации. В МЧС начали работу по информированию о возможности вакцинации. Любой желающий может зарегистрироваться на вакцинацию через существующие на сегодняшний день ресурсы. Задача руководителей подразделений — проинформировать сотрудников о имеющейся возможности. Любые личные инициативы по изданию документов, противоречащих принципу добровольности, — недопустимы», — отметил начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

В пресс-службе добавили, что 8 февраля начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин дал поручение провести разъяснительную работу с личным составом о добровольной вакцинации во избежание подрыва боеготовности.

Ранее премьер-министр Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что в республике нет задачи организовать принудительную вакцинацию коронавируса. Она попросила направлять в оперштаб информацию о фактах принуждения к прививке.

Ольга Плешкова