В День защитника Отечества на «ТАИФ-НК АЗС» автомобилистов угостили солдатской кашей

Фото: Ринат Назметдинов

Организация полевой кухни на АЗС в честь Дня защитника Отечества уже стала доброй традицией сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС». В этом году полевая кухня 23 февраля была развернута на двух станциях — АЗС 166 в Казани по улице Нэфис, 1а и АЗС 217 в Набережных Челнах, пр. Казанский, 252в. Гостей АЗС угощали горячим чаем и наваристой солдатской кашей с тушенкой, приготовленной в условиях настоящей военно-полевой кухни.

Другой традицией становится прошедшая уже второй раз акция «Подтяни скидку» — любой желающий имел возможность получить уникальную скидку на топливо по количеству подтягиваний на турнике (одно подтягивание — 1% скидки) или отжиманий от пола (пять отжиманий — 1% скидки). Более 120 человек приняли участие в этой акции, получили заряд бодрости и значительную экономию собственного бюджета. Кроме того, всем участникам акции вручали памятные подарки.

В праздничный день на «ТАИФ-НК АЗС» наградили и победителей акции «Снегопад подарков». Обладателем главного приза — путешествия для всей семьи — стал житель Уруссу Рустем Нугманов.

— На «ТАИФ-НК АЗС» заправляюсь постоянно. Доволен и качеством бензина, и сервисом. На кассе предложили принять участие в акции. И я совершенно не ожидал, что выиграю главный приз. А с моим «везеньем» был сильно удивлен. Большое спасибо, я очень рад. Выигрыш планирую потратить летом — с семьей поедем отдыхать куда-нибудь на море, — поделился впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» Рустем Нугманов.

По итогам акции другие победители также получили в подарок годовой запас топлива, подарочные сертификаты на бытовую технику, на топливо и товары на АЗС.

— Это очень приятный и неожиданный сюрприз для меня, эмоции зашкаливают. Я целый день не могла поверить, когда мне сообщили, что я выиграла сертификат на бытовую технику. С семьей решили, что выигрыш потратим на покупку робота-пылесоса. Большое всем спасибо, я очень счастлива, — говорит участница акции Светлана Гильмутдинова.

Партнерский материал