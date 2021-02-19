Камеры на домах в Советском районе Казани помогли раскрыть более 160 преступлений
В прошлом году в Советском районе Казани на 277 домах установили 1 583 камеры видеонаблюдения. Они помогли раскрыть 166 преступлений.
В 2020 году в Советском районе Казани провели капитальный ремонт 80 многоквартирных домов, обновили 284 подъезда, заменили лифты в пяти домах.
По республиканской программе «Наш двор» отремонтировали 69 придомовых территорий, сообщается на сайте мэрии города.
В январе министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин сообщил, что в прошлом году в Татарстане, благодаря видеокамерам, удалось раскрыть более 1,8 тыс. преступлений. Всего в республике общественный порядок контролируют около 64 тыс. видеокамер. В 2021 году в общественных зонах планируется установить еще 1 тыс. камер, в которых будет активно использоваться технология искусственного интеллекта.
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