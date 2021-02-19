В казанских школах предложили открывать театральные студии
На базе казанских школ предложили создавать театральные студии. Такая инициатива была озвучена сегодня на круглом столе по развитию национального образования в столице Татарстана.
«Нам важно продумать, как вовлечь в работу действующих артистов, которые могли бы интересно преподавать детям», — обратил внимание начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.
На сегодняшний день в некоторых казанских школах работают театральные кружки, где дети занимаются вместе с их родителями. На встречи со школьниками также приглашают известных писателей и деятелей культуры, сообщается на сайте мэрии Казани.
Отметим, что в Татарстане стартовал проект по созданию шахматных зон в школах. Цель проекта — сформировать условия для личностного и интеллектуального развития школьников и организовать для них содержательный досуг.
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