Главное за выходные: сильный гололед и согласованный митинг против репрессий в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 15 февраля:
- Вчера в Казани на площади Тысячелетия прошел согласованный митинг против задержаний и репрессий. На акцию пришли много молодых людей и пенсионеров. Несколько активистов социалистической альтернативы приехали из Москвы, чтобы поддержать казанских студентов на акции. Внутрь огороженного пространства пустили около 200 человек — столько, сколько заявили организаторы митинга. Однако остальные пришедшие остались стоять по периметру огороженного пространства. Подробнее о том, как проходил митинг в центре Казани, — в материале «Реального времени».
- В субботу в столице Татарстана из-за дождя образовался сильный гололед на тротуарах и дорогах. За 3 часа в РКБ обратились 30 человек с травмами. Профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев предупредил, что в Татарстане на выходных выпадет третья часть месячной нормы осадков.
- Мэрия Казани опровергла сообщения в соцсетях о слежке управляющих компаний за акциями с фонариками 14 февраля. Ранее в соцсетях начала распространяться информация, якобы исполком обязал руководителей управляющих компаний фотографировать тех, кто выйдет 14 февраля во двор на акцию с фонариками. В Сети появился и документ, и якобы рабочая переписка председателя комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова. В исполкоме информацию опровергли, в системе электронного документооборота письмо с таким исходящим номером не зарегистрировано.
- В Татарстане не оформлено 336 участков кладбищ (39%). Об этом на субботнем совещании в Доме правительства сообщил глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин. Всего в республике насчитывается 3 672 кладбища. Из них оформлено 3 336. Работы по оформлению ведутся по 4 230 участкам.
- В Кайбицком и Апастовском районах Татарстана археологи обнаружили два древних городища на пути трассировки скоростной трассы М-12. Так, при проведении археологических исследований на пути трассировки магистрали на левом берегу Свияги в Апастовском районе было обнаружено «Поселение Азбаба», относящееся ко II тысячелетию до н.э. В Кайбицком районе археологи выявили поселение XVIII—XX вв. — «Средняя Куланга».
- Эксперты Всемирной организации здравоохранения озвучили наиболее вероятную версию возникновения и распространения коронавируса. Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ, специалист по болезням животных Питер Дасзак предположил, что изначально вирус мог распространиться на юге Китая и на территории Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые затем попали на ферму животных.
- Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ прокомментировал несанкционированные митинги в стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По мнению главы государства, ситуацию с политиком используют именно сейчас, когда во всех странах мира, в том числе и в России, у людей возникает усталость и растет недовольство, накапливается раздражение.
- Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту. За импичмент выступили 57 сенаторов, против — 43. Для объявления импичмента нужно две трети голосов. Если бы Сенат проголосовал за импичмент, Трампу запретили бы занимать госдолжности до конца жизни.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым