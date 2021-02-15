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Главное за выходные: сильный гололед и согласованный митинг против репрессий в Казани

07:00, 15.02.2021
Главное за выходные: сильный гололед и согласованный митинг против репрессий в Казани
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 15 февраля:

  • Вчера в Казани на площади Тысячелетия прошел согласованный митинг против задержаний и репрессий. На акцию пришли много молодых людей и пенсионеров. Несколько активистов социалистической альтернативы приехали из Москвы, чтобы поддержать казанских студентов на акции. Внутрь огороженного пространства пустили около 200 человек — столько, сколько заявили организаторы митинга. Однако остальные пришедшие остались стоять по периметру огороженного пространства. Подробнее о том, как проходил митинг в центре Казани, — в материале «Реального времени».
  • В субботу в столице Татарстана из-за дождя образовался сильный гололед на тротуарах и дорогах. За 3 часа в РКБ обратились 30 человек с травмами. Профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев предупредил, что в Татарстане на выходных выпадет третья часть месячной нормы осадков.
  • Мэрия Казани опровергла сообщения в соцсетях о слежке управляющих компаний за акциями с фонариками 14 февраля. Ранее в соцсетях начала распространяться информация, якобы исполком обязал руководителей управляющих компаний фотографировать тех, кто выйдет 14 февраля во двор на акцию с фонариками. В Сети появился и документ, и якобы рабочая переписка председателя комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова. В исполкоме информацию опровергли, в системе электронного документооборота письмо с таким исходящим номером не зарегистрировано.
  • В Татарстане не оформлено 336 участков кладбищ (39%). Об этом на субботнем совещании в Доме правительства сообщил глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин. Всего в республике насчитывается 3 672 кладбища. Из них оформлено 3 336. Работы по оформлению ведутся по 4 230 участкам.
  • В Кайбицком и Апастовском районах Татарстана археологи обнаружили два древних городища на пути трассировки скоростной трассы М-12. Так, при проведении археологических исследований на пути трассировки магистрали на левом берегу Свияги в Апастовском районе было обнаружено «Поселение Азбаба», относящееся ко II тысячелетию до н.э. В Кайбицком районе археологи выявили поселение XVIII—XX вв. — «Средняя Куланга».
  • Эксперты Всемирной организации здравоохранения озвучили наиболее вероятную версию возникновения и распространения коронавируса. Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ, специалист по болезням животных Питер Дасзак предположил, что изначально вирус мог распространиться на юге Китая и на территории Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые затем попали на ферму животных.
  • Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ прокомментировал несанкционированные митинги в стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По мнению главы государства, ситуацию с политиком используют именно сейчас, когда во всех странах мира, в том числе и в России, у людей возникает усталость и растет недовольство, накапливается раздражение.
  • Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту. За импичмент выступили 57 сенаторов, против — 43. Для объявления импичмента нужно две трети голосов. Если бы Сенат проголосовал за импичмент, Трампу запретили бы занимать госдолжности до конца жизни.
Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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