Два древних городища обнаружили в Татарстане на пути трассировки трассы М-12

В Кайбицком и Апастовском районах Татарстана археологи обнаружили два древних городища на пути трассировки скоростной трассы М-12. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по охране культурного наследия Татарстана.



При проведении археологических исследований на пути трассировки магистрали на левом берегу Свияги в Апастовском районе было обнаружено «Поселение Азбаба», относящееся ко II тысячелетию до н.э. В Кайбицком районе археологи выявили поселение XVIII-XX вв. — «Средняя Куланга».

«В ходе разведок, для уточнения размеров, мощности и датировки культурного слоя закладывались шурфы, проводились археологические зачистки. Обнаружены фрагменты керамических сосудов, изделия из металла, которые позволили датировать раскопы», — сообщает Комитет по охране культурного наследия Татарстана.

Оба городища уже включены в список выявленных объектов культурного наследия. Сообщается, что при проектировании и строительстве дороги будут заложены специальные меры по обеспечению сохранности древних городищ.

Ранее сообщалось, что к 2022 году увеличится список значимых исторических памятников Татарстана.

Ольга Плешкова