Росгвардейцы прочитали стихотворение Пушкина на татарском языке

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Сегодня, 10 февраля, в России отмечается День памяти русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого военнослужащие и сотрудники Росгвардии прочитали знаменитое стихотворение «Памятник» на языках народов России, в том числе на татарском.



Отрывок на татарском прочитала майор Дина Бикметова. Еще отрывки сотрудники Росгвардии прочитали на русском, ненецком, кабардино-черкесском, ингушском, алтайском, тувинском, хантыйском, чувашском и на языке коми.

Напомним, в прошлом году Росгвардия записывала видеоролик #ГимнПобеды, в котором росгвардейцы исполнили песню «День Победы» на аварском, балкарском, башкирском, кабардинском, калмыцком, коми, татарском, тувинском и русском языках.

Маргарита Головатенко