В двух районах Казани пройдут ярмарки вакансии

В двух районах Казани — Советском и Приволжском — пройдут ярмарки вакансии. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В Советском районе мини-ярмарка пройдет завтра, 28 января. Соискателям предложат 27 вакансии ООО «Агава», Казанский оптико-механический завод, Трамвайного депо им.И.Кабушкина, ПАТП-2, городская поликлиника №20. Мероприятие пройдет с 9.00 до 11.00 по адресу: ул.Журналистов, 13.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Приволжском районе ярмарка вакансии пройдет во вторник, 2 февраля по адресу ул.Братьев Касимовых, 22/7, с 10.00 до 12.00.

В Татарстане уровень регистрируемой безработицы составляет 1,72%. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 34 916 нетрудоустроенных граждан.



Татьяна Леухина