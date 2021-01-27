Казань вошла в рейтинг городов по событийному потенциалу

Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань стали ведущими центрами страны с точки зрения возможностей, которые они предоставляют для проведения различных мероприятий и событий по итогам 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Возглавил список Санкт-Петербург, затем следуют Екатеринбург и столица Татарстана. Сочи сохранило четвертую позицию, а пятое место досталось Уфе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Можно подтвердить, что это самые активные регионы, которые участвуют в развитии событийной деятельности, — отметила генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, председатель оргкомитета Евразийского Ивент Форума EFEA Дарья Островская.

Организаторы форума составляют такой рейтинг уже седьмой год подряд. В прошлом году они смотрели на то, насколько регион был энергичен в онлайне, отслеживали его активность в информационном поле во время карантина. Также учитывалось, как компании отрасли поддерживались со стороны правительства и администрации региона.

Напомним, турпоток в Казань по итогам 2020 года снизился на 52% — до 1,7 млн человек. Это связано с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.



Татьяна Леухина