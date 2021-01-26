Госстройнадзор Татарстана проверил систему газоснабжения в новостройке Набережных Челнов
Госстройнадзор Татарстана провел проверку системы газоснабжения жилого дома №21-16 в 21-м микрорайоне жилого района «Замелекесье» в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инспектор проверил правильность выполнения сварных стыков газопровода, наличие противокоррозионного покрытия газопровода, осмотрел соблюдение нормативного расстояния от газопровода до электрических розеток, вентиляцию в помещении кухонь, установку газовых счетчиков и запорной арматуры, говорится на сайте ведомства.
Ранее Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации соципотечному дому. Общая площадь новостройки составила 30,2 тыс. кв. метров.
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