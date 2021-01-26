Новости общества

11:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госстройнадзор Татарстана проверил систему газоснабжения в новостройке Набережных Челнов

10:35, 26.01.2021
Госстройнадзор Татарстана проверил систему газоснабжения в новостройке Набережных Челнов
Фото: gsn.tatarstan.ru

Госстройнадзор Татарстана провел проверку системы газоснабжения жилого дома №21-16 в 21-м микрорайоне жилого района «Замелекесье» в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Инспектор проверил правильность выполнения сварных стыков газопровода, наличие противокоррозионного покрытия газопровода, осмотрел соблюдение нормативного расстояния от газопровода до электрических розеток, вентиляцию в помещении кухонь, установку газовых счетчиков и запорной арматуры, говорится на сайте ведомства.

Ранее Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации соципотечному дому. Общая площадь новостройки составила 30,2 тыс. кв. метров.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем