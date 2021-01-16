В Зеленодольске откроется новый торгово-офисный комплекс

В Зеленодольске новое здание с торговыми и административными помещениями получило положительное заключение Инспекции государственного строительного надзора РТ (Госстройнадзор РТ) о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь двухэтажного здания, которое расположилось на Столичной улице, — 2403,8 кв. метров. В комплексе размещены торговые и офисные помещения.



Татьяна Леухина