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В Зеленодольске откроется новый торгово-офисный комплекс

02:32, 16.01.2021
В Зеленодольске откроется новый торгово-офисный комплекс
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Зеленодольске новое здание с торговыми и административными помещениями получило положительное заключение Инспекции государственного строительного надзора РТ (Госстройнадзор РТ) о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь двухэтажного здания, которое расположилось на Столичной улице, — 2403,8 кв. метров. В комплексе размещены торговые и офисные помещения.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураБизнесРозничная торговля Татарстан
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