Четыре общественных пространства Татарстана признаны одними из лучших в России

Сразу четыре татарстанских объекта вошли в топ-30 лучших общественных пространств по версии журнала «Проект Россия». Это входная группа лесопарка «Дубрава» в Казани, площадь Азатлык в Набережных Челнах, парк «Чебурашка» в Елабуге и историко-культурный парк «Святой ключ» в Билярске.

Международное жюри оценивало городские территории России, реализованные в 2018—2020 годах, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: park.tatar

Напомним, в декабре проекты из Татарстана завоевали 14 наград Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. В частности, проект набережной озера Кабан получил Гран-при как лучший реализованный проект площадью более 5 гектаров.



Татьяна Демина