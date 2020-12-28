Путин наградил редактора ТНВ медалью за участие в акции #МыВместе
Редактор программы «7 дней» телеканала ТНВ Ильзира Юзаева награждена памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».
Награду журналисту из Татарстана присвоил президент России Владимир Путин.
Напомним, что общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена в России одновременно с началом периода самоизоляции. Волонтеры помогали пенсионерам и маломобильным гражданам, доставляли продукты и лекарства.
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