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Путин наградил редактора ТНВ медалью за участие в акции #МыВместе

20:26, 28.12.2020
Путин наградил редактора ТНВ медалью за участие в акции #МыВместе
Фото: realnoevremya.ru

Редактор программы «7 дней» телеканала ТНВ Ильзира Юзаева награждена памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

Награду журналисту из Татарстана присвоил президент России Владимир Путин.

Напомним, что общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена в России одновременно с началом периода самоизоляции. Волонтеры помогали пенсионерам и маломобильным гражданам, доставляли продукты и лекарства.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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