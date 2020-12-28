Росздравнадзор проверит «проблемные регионы»
В январе 2021 года Росздравнадзор начнет проверки в «проблемных регионах» по вопросам оказания медицинской помощи гражданам. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверки Росздравнадзор затронут также субъекты России, где наблюдается рост смертности населения.
Напомним, что в декабря правительство РФ поручило Росздравнадзору и Минздраву РФ проанализировать оказание медпомощи больным с COVID-19 в части количества коек в больницах и обеспечения медучреждений оборудованием и персоналом.
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