Новости общества

20:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росздравнадзор проверит «проблемные регионы»

19:44, 28.12.2020
Росздравнадзор проверит «проблемные регионы»

В январе 2021 года Росздравнадзор начнет проверки в «проблемных регионах» по вопросам оказания медицинской помощи гражданам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверки Росздравнадзор затронут также субъекты России, где наблюдается рост смертности населения.

Напомним, что в декабря правительство РФ поручило Росздравнадзору и Минздраву РФ проанализировать оказание медпомощи больным с COVID-19 в части количества коек в больницах и обеспечения медучреждений оборудованием и персоналом.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем