Росздравнадзор проверит «проблемные регионы»

В январе 2021 года Росздравнадзор начнет проверки в «проблемных регионах» по вопросам оказания медицинской помощи гражданам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверки Росздравнадзор затронут также субъекты России, где наблюдается рост смертности населения.

Напомним, что в декабря правительство РФ поручило Росздравнадзору и Минздраву РФ проанализировать оказание медпомощи больным с COVID-19 в части количества коек в больницах и обеспечения медучреждений оборудованием и персоналом.



Татьяна Демина