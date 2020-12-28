В Татарстане наградили медиков и сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом — видео
В понедельник татарстанские врачи и сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора получили госнаграды за активное противостояние пандемии коронавируса, сообщают новости телеканала ТНВ.
«Медицинские работники без сна и отдыха самоотверженно боролись с новой мировой угрозой. Каждый житель республики искренне гордится и восхищается вашим профессиональным подвигом», — сказал на церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов.
Награды федерального и республиканского уровня получили 49 человек.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым