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В Татарстане наградили медиков и сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом — видео

21:07, 28.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане наградили медиков и сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом — видео
Фото: скриншот

В понедельник татарстанские врачи и сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора получили госнаграды за активное противостояние пандемии коронавируса, сообщают новости телеканала ТНВ.

«Медицинские работники без сна и отдыха самоотверженно боролись с новой мировой угрозой. Каждый житель республики искренне гордится и восхищается вашим профессиональным подвигом», — сказал на церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов.

Награды федерального и республиканского уровня получили 49 человек.

Общество Татарстан
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